Подросток насмерть разбился на детской площадке в Татарстане

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Набережные Челны, 19 мая. Следователи изучают обстоятельства гибели 14-летнего парня в городе Набережные Челны. Накануне вечером он получил тяжелую травму на детской площадке. По данному факту проводится доследственная проверка.

Установлено, что ЧП произошло на детской площадке в 17-м комплексе города. Со слов очевидцев, подросток бежал по площадке. Он хотел перепрыгнуть бетонную урну, но при прыжке запнулся о нее и ударился головой о землю. Прибывшие медики доставили его в больницу, но мальчик, увы, скончался.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.