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Новороссия
ЛНР: готовившие теракты диверсанты СБУ задержаны в Луганске

ЛНР: готовившие теракты диверсанты СБУ задержаны в Луганске

11:45  19 Мая 2017
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ЛНР: готовившие теракты диверсанты СБУ задержаны в Луганске

Луганск, 19 мая. Диверсионно-разведывательная группа, которую подозревают в подготовке терактов в Донбассе, задержана в столице Луганской народной республики. Об этом журналистам рассказал министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.  

«Раскрыта очередная агентурная сеть. В Луганске задержана диверсионно-разведывательная группа СБУ, жертвами которой стали два офицера ЛНР и которая вела тщательную подготовку к проведению нескольких террористических актов на критически важных объектах инфраструктуры ЛНР», — заявил он.

ЛНР: готовившие теракты диверсанты СБУ задержаны в Луганске

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Уже удалось установить, что задержанные в Луганске диверсанты причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории республики, добавил министр. 

#пасечник
Алексей Громов
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