«Динамо» оценивает свой ущерб от стройки на Водном стадионе в 600 млн рублей

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Москва, 19 мая. Московская городская организация всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» оценила свой ущерб от стройки на Водном стадионе в 600 миллионов рублей, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Вчерашние обыски в ГК «ПИК» были связаны непосредственно со строительством на Водном стадионе. В 2005 году «Динамо» через неустановленных руководителей заключила два инвестиционных контракта с «Хорус-кэпитал», а также ООО «Концепт Марин Ко» и ООО «Автоконцепт Ко». По ним подрядчики должны были построить на Водном стадионе гостинично-офисный центр, бассейн и просто офисный центр.

Все объекты были построены и сданы вовремя. Однако уже головная организация «Динамо» наняла «Нексиа Пачоли консалтинг» для проведения экспертизы.

В результате аудиторы сделали вывод, что вклад «Динамо», а именно арендные права, значительно дороже, чем стоимость полученной недвижимости. Ущерб, нанесенный «Динамо» в результате строительства был оценен в 600 миллионов рублей. Поэтому юристы общества написали заявление в следственный комитет и прокуратуру с просьбой провести расследование.

К тому времени «Хорус-кэпитал» был уже переименован в ЗАО «Водный стадион спорт инвест», сменив владельца. Но поскольку начинал строительство именно «Хорус», а его владельцем был Сергей Гордеев, который так же владеет 30% ГК «ПИК», то следователи «прихватили» и последнюю компанию тоже, проведя там обыски.

Надо отметить, что в самой организации «Динамо» из-за этого инвестиционного проекта тоже произошел раскол. Головная организация, нанимавшая аудиторов, уверена, что ущерб был нанесен. Московская же организация считает, что никаких нарушений не было: «Динамо» получило все согласно своим вложениям.

Накануне сотрудники ФСБ провели следственные мероприятия в центральном офисе группы компаний ПИК.