Коалиция атаковала мирных жителей Сирии накануне удара по военным — МИД РФ

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Женева, 19 мая. Заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов сообщил, что за день до удара коалиции во главе с Соединенными Штатами по военным армии Сирии был также нанесен удар по мирным жителям.

«Буквально за день до этого был нанесен удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки», — подчеркнул Гатилов.

Напомним, в пятницу государственное ТВ Сирии сообщило, что международная коалиция нанесла воздушный удар по военному пункту сирийских правительственных сил. В четверг коалиция также нанесла удары по колонне проправительственных сил в районе Ат-Танфа в Сирии. С точки зрения коалиции, колонна представляла военную угрозу, так как в ее состав входили танки, бронемашины, артиллерия.