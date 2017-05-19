САА в районе Дейр эз-Зора наносит ИГИЛ ответный удар: ФАН публикует видео

В закладки

Скопировать

Сирия, Дейр эз-Зор, 19 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА), которые находятся в окрестностях города Дейр эз-Зор, проводят контратаку на позиции боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлены боевые действия в районе осажденного боевиками Дейр эз-Зора. Подразделения правительственных сил наносят удары по позициям и объектам «Исламского государства»*. В первую очередь, это касается линий снабжения.

В ходе операции Сирийской арабской армии удалось уничтожить девять боевиков. Основные боестолкновения в настоящий момент сосредоточены в районе кладбища.

Напомним, город Дейр эз-Зор с 2014 года находится в осадном положении. Боевики «Исламского государства» практически каждый день предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных войск, в основном состоящих из сил самообороны.

* Организация запрещена на территории РФ.