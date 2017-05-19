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Происшествия
Заслуженный врач РФ пострадал при нападении грабителей на его дом в Москве

Заслуженный врач РФ пострадал при нападении грабителей на его дом в Москве

11:29  19 Мая 2017
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Заслуженный врач РФ пострадал при нападении грабителей на его дом в Москве

Москва, 19 мая. В Москве совершено разбойное нападение на Заслуженного врача РФ Леонида Кузьмичева. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Грабители с пистолетом ворвались в дом акушера-гинеколога и напали на хозяина. В результате Кузьмичев получил разрыв барабанной перепонки. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося, а также размер нанесенного ущерба сейчас устанавливаются.

Алексей Громов
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