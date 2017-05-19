Названа дата начала продаж Mitsubishi Eclipse Cross в России

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Новосибирск, 19 мая. Новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross станет доступен на российском рынке весной 2018 года. Об этом сообщил глава российского подразделения японского автогиганта на церемонии открытия дилерского центра в Новосибирске.

Первые партии паркетника для российского рынка соберут на заводе в японской Хиросиме. Впоследствии производство автомобиля будет налажено на калужском заводе «ПСМА Рус».

Длина Mitsubishi Eclipse Cross составит 4 405 мм, ширина — 1 805 мм, высота — 1 685 мм, дорожный просвет — 195 мм. Новые паркетники будут доступны с двумя вариантами моторов — 1,5-литровым бензиновым и 2,2-литрвым турбодизелем. Первый будет работать в паре с вариатором CVT, второй — с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В базовом варианте Eclipse Cross будет переднеприводным, а в более продвинутых комплектациях получит фирменную систему полного привода S-AWC (Super All-Wheel Control).

Кроме того, автомобиль получит проекционный дисплей над приборной панелью, систему предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов.

Ожидается, что новый «японец» станет конкурентом Nissan Qashqai, с которым имеет сходные характеристики. В Mitsubishi делают ставку на современный динамичный дизайн.