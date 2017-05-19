СМИ узнали о планах Трампа вернуть Флинна в Белый дом

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Вашингтон, 19 мая. Американские СМИ узнали от источника в администрации США, что президент страны Дональд Трамп поддерживает контакт с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном.

В Белом доме сообщили, что Трамп продолжает общаться с Флинном. Кроме того, по некоторым данным, у бывшего советника есть шансы вернуться на работу в администрацию президента, передает «Свободная пресса».

«Трамп действительно очень, очень жалеет о его увольнении и в самом деле думает, что, когда расследование закончится, Флинн сможет вернуться», — цитирует источник издание Daily Beast.

Напомним, Флинн был снят с должности после того, как ошибочно проинформировал администрацию о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Ранее Трамп перепутал какао с кокой, когда обещал бороться с производством наркотиков в Колумбии.