Москвичам рассказали, как проехать в метро за один рубль

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. Поездка в московском метро обойдется жителям и гостям столицы в один рубль, если они воспользуются при оплате сервисом Android Pay. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 23 мая для москвичей действует специальная акция — при оплате проезда с помощью Android Pay они смогут воспользоваться метро и МЦК за один рубль. Сначала с их карты спишут 35 рублей, однако через 10 минут 34 рубля вернутся на счет. Уточняется, что на столичном метро можно будет ездить почти задаром в течение месяца.

Как передает Телеканал 360, к заманчивой акции смогут приобщиться все владельцы смартфонов с поддержкой NFC-технологий и операционной системой Android.

Добавим, еще одна выгодная акция действует в столичном зоопарке. До 21 мая всем обладателям «птичьих» фамилий предоставят 40-процентную скидку на билет.