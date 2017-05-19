Планы изменились: памятник Примирения установят в Севастополе

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Москва, 19 мая. Памятник Примирения установят в Севастополе к 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства. Изначально предполагалось открыть его в Керчи, но планы изменились. Об этом рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

«Это улица Катерная — возле небольшого залива, фактически напротив Херсонеса. Очень красивое место. Установка памятника уже согласована с властями Севастополя», — цитирует его RT.

Кононов добавил, что монумент в Крыму будет представлять собой стелу высотой 25 метров. Наверху установят фигуру, которая будет символизировать Родину-мать. У подножия памятника склонят головы красногвардеец и поручик императорской армии. Автором проекта памятника стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.