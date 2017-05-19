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РКК «Энергия» готова установить на МКС стиральную машину

РКК «Энергия» готова установить на МКС стиральную машину

11:28  19 Мая 2017
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РКК «Энергия» готова установить на МКС стиральную машину

Москва, 19 мая. Инженеры РКК «Энергия» предлагают установить на Международной космической станции (МКС) стиральную машину, чтобы космонавты стирали, а не выкидывали одежду.

Космонавтам МКС могут установить стиральную машину. По мнению инженеров РКК «Энергия», этот шаг позволит снизить количество отправляемых на орбиту грузов.

Как объяснили в компании, в настоящее время космонавты вынуждены выбрасывать костюм после четырех суток.

Однако специалисты объяснили, что обычную стиральную машину на станции использовать невозможно. Одежду космонавты, вероятно, будут обрабатывать в специальной установке углекислым газом, который они будут выделять при дыхании.

РКК «Энергия» готова установить на МКС стиральную машину

Ранее сообщалось, что в России создают робота для повседневной работы на Международной космической станции, передает Ura.Ru.

Катерина Тимошенская
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