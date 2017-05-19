«Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ шесть раз за сутки нарушили режим перемирия

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Дамаск, 19 мая. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки режим перемирия в Сирии был нарушен шесть раз.

Отмечается, что чаще всего инициаторами нарушения режима прекращения огня были террористические группировки «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России). В большинстве случаев боевики открывали беспорядочный огонь из стрелкового оружия в провинциях Хама и Дамаск.

Также сообщается, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций в Алеппо. Сирийцы получили 1,8 тонн продуктов питания, помощь получили 783 местных жителя. Всего военным ведомством РФ проведено 1235 гуманитарных акций.

* Организация запрещена на территории РФ.