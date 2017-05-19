Skoda официально представила новый компактный кроссовер Karoq‍

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Москва, 19 мая. Компания Skoda официально презентовала новый компактный кроссовер Karoq. Внешне автомобиль напоминает уже знакомый Kodiaq.

Кроссовер имеет багажник объемом 588 литров. Емкость увеличится до 1630 литров, если спинки сидений будут сложены, до 1810 литров — при полностью убранных.

Новинка собрана на базе платформы MQB. Электроника автоматически включит спортивный режим, если автомобиль продолжительное время будет ехать динамично и активно проходить повороты.

Под капотом нового кроссовера будет пять разных двигателей: три дизельных и два бензиновых.

В оснащение кроссовера войдут системы слежения за мертвыми зонами, разметкой, распознавания дорожных знаков, предупреждения фронтальных столкновений, бесконтактное открывание багажника, адаптивный круиз-контроль, электронная приборная панель, полностью светодиодные фары.

Начало продаж намечено на конец нынешнего года.

Напомним, ранее российское представительство Skoda Auto обновила ценник для популярных на отечественном рынке моделей — Rapid, Yeti и Superb, предложив хорошие скидки.