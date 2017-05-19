Пенсионерка и двое маленьких детей погибли при пожаре в Коми

В закладки

Скопировать

Сыктывкар, 19 мая. Смерть трех человек на пожаре расследуют в республике Коми. В огне погибли 60-летняя женщина и двое ее внуков пяти и трех лет. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным следствия, частный деревянный дом в деревне Сейты вспыхнул накануне вечером. Из полыхающих помещений не смогли выбраться женщина и двое мальчиков. Их тела были обнаружены при развале потушенного дома.

Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Следователи назначили ряд экспертиз, расследование продолжается.