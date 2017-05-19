Пробка на МКАД растянулась на 21 километр

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Москва, 19 мая. На юге столичной кольцевой автодороги растянулась гигантская пробка. Ее протяженность составляет 21 километр. Движение сильно осложнено на участке от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзной. Именно там проходят ремонтные работы, но это стало лишь одной из причин создавшейся пробки.

Как сообщает «360° Подмосковье», передвижению по МКАД мешают и произошедшие ДТП. Чтобы преодолеть затор, водители тратят больше часа. Некоторые из-за пробки не смогли вовремя попасть на работу.

Непростая ситуация и в целом по городу. Пятничным утром, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», обстановка на дорогах столицы оценивалась в 6 баллов.