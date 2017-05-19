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Новости Сирии
МИД РФ считает главным добиться деэскалации боевых действий в Сирии

МИД РФ считает главным добиться деэскалации боевых действий в Сирии

11:22  19 Мая 2017
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МИД РФ считает главным добиться деэскалации боевых действий в Сирии

Москва, 19 мая. Главная задача в Сирии — добиться деэскалации боевых действий и выполнения меморандума. Это позволит возобновить политический процесс. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов. 

Шестой раунд сирийских переговоров проходит в эти дни в Женеве. Главной задачей на сирийском направлении замминистра иностранных дел РФ назвал деэскалацию боевых действий и обеспечение выполнения меморандума о зонах деэскалации. 

«Потому что именно это в значительной степени обеспечит продвижение политического процесса», — пояснил Гатилов. 

Напомним, меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подписан во время переговоров в Астане, которые прошли 3-4 мая. Документ предусматривает создание четырех зон, в которых будут запрещены полеты авиации, а также любые боевые действия, кроме тех, что направлены на борьбу с террористами. 

#сирия
Владимир Багров
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