МИД РФ назвал удар США нарушением суверенитета Сирии

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Женева, 19 мая. Удар США по правительственным войскам Сирии является нарушением суверенитета САР, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Гатилов прокомментировал удар США по правительственным войскам Сирии.

«Это совершенно неприемлемо и является нарушением суверенитета Сирии», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание, что введение санкций в США за финансовую поддержку правительства Сирии станет косвенной поддержкой террористов и отнюдь не поможет мирному процессу в стране.