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Новости Сирии
МИД РФ назвал удар США нарушением суверенитета Сирии

МИД РФ назвал удар США нарушением суверенитета Сирии

11:12  19 Мая 2017  /обновлено: 11:44  19 Мая 2017
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МИД РФ назвал удар США нарушением суверенитета Сирии

Женева, 19 мая. Удар США по правительственным войскам Сирии является нарушением суверенитета САР, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Гатилов прокомментировал удар США по правительственным войскам Сирии.

«Это совершенно неприемлемо и является нарушением суверенитета Сирии», — констатировал представитель внешнеполитического ведомства России.

МИД РФ назвал удар США нарушением суверенитета Сирии

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание, что введение санкций в США за финансовую поддержку правительства Сирии станет косвенной поддержкой террористов и отнюдь не поможет мирному процессу в стране.

#гатилов
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