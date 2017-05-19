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Общество
Большинство граждан США считают нужным проверить Клинтон на «российский след»

Большинство граждан США считают нужным проверить Клинтон на «российский след»

13:06  19 Мая 2017
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Большинство граждан США считают нужным проверить Клинтон на «российский след»

Вашингтон, 19 мая. Большинство граждан США, принявших участие в соцопросе Rasmussen Reports, выступили за расследование на предмет связей с Россией экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее мужа Билла. 

По данным соцопроса, 52% респондентов убеждены, что американский конгресс и ФБР должны проверить наличие «российского следа» в связях Билла и Хиллари Клинтон. Кроме того, 60% опрошенных выступили за расследование в отношении Хиллари Клинтон на предмет злоупотребления служебным положением. Наконец, 63% правоспособных граждан не исключат, что ее отдельные поступки на посту госсекретаря США были простимулированы пожертвованиями в Фонд семьи Клинтон, передает RT.

Большинство граждан США считают нужным проверить Клинтон на «российский след»

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ игнорируют якобы возможные связи представителя Демократической партии Хиллари Клинтон с Россией.

Алексей Громов
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