Большинство граждан США считают нужным проверить Клинтон на «российский след»

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Большинство граждан США, принявших участие в соцопросе Rasmussen Reports, выступили за расследование на предмет связей с Россией экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее мужа Билла.

По данным соцопроса, 52% респондентов убеждены, что американский конгресс и ФБР должны проверить наличие «российского следа» в связях Билла и Хиллари Клинтон. Кроме того, 60% опрошенных выступили за расследование в отношении Хиллари Клинтон на предмет злоупотребления служебным положением. Наконец, 63% правоспособных граждан не исключат, что ее отдельные поступки на посту госсекретаря США были простимулированы пожертвованиями в Фонд семьи Клинтон, передает RT.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ игнорируют якобы возможные связи представителя Демократической партии Хиллари Клинтон с Россией.