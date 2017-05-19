Ирак: ИГИЛ перебрасывает в Дейр эз-Зор танки и детей-боевиков

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Таль Афар, 19 мая. «Исламское государство»* решило усилить наступление на Дейр эз-Зор, предчувствуя поражение в Ракке и Мосуле.

Источники в Ираке сообщают, что лидеры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) решили поднять боевой дух своих подчиненных и разгромить гарнизон правительственных войск, обороняющий Дейр эз-Зор, который неофициально уже считается новой столицей «Халифата». Игиловцы осознают скорую потерю иракского Мосула и сирийской Ракки.

Джихадисты перебросили в провинцию Дейр эз-Зор десятки танков и бронированных автомобилей, а также отряды «Львят Халифата», состоящие из несовершеннолетних боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.