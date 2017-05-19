Госдума продлила срок приема поправок в законопроект о реновации в Москве

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Москва, 19 мая. Срок представления поправок в законопроект о реновации жилого фонда в Москве был продлен по единогласному решению депутатов Государственной думы по итогам пленарного заседания. Как сообщает корреспондент ФАН, срок был продлен на две недели — поправки ко второму чтению будут вноситься до 3 июня.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это решение связано с тем, что голосование москвичей по данному проекту назначено с 15 мая по 15 июня, при этом граждане, голосуя, видят перед собой только законопроект в его изначальном виде без изменений ко второму чтению.

«Мы должны понимать, что это ответственное решение», — отметил Володин.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».