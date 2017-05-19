Восточный участок КАД Петербурга встал в гигантской пробке из-за ремонта

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Санкт-Петербург, 19 мая. Серьезные заторы образовались утром 19 мая на восточном участке КАД Петербурга.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наибольшие затруднения наблюдаются рядом с развязкой с проспектом Косыгина, причем как на внутреннем, так и на внешнем кольце КАД. Длина пробки составляет порядка шести километров. Средняя скорость движения не превышает 10 км/ч. Петербургские автолюбители жалуются, что вынуждены стоять в пробке по полчаса.

Уточняется, что причиной затора стал ремонт дорожного полотна — рабочие устраняют колейность. Кроме того, произошло два ДТП.

Работы на КАД начались накануне сразу на двух участках — в районе развязки с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом и между развязками с Таллинским и Московским шоссе. Работы продлятся до конца мая.