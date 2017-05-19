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Общество
Восточный участок КАД Петербурга встал в гигантской пробке из-за ремонта

Восточный участок КАД Петербурга встал в гигантской пробке из-за ремонта

10:59  19 Мая 2017
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Восточный участок КАД Петербурга встал в гигантской пробке из-за ремонта

Санкт-Петербург, 19 мая. Серьезные заторы образовались утром 19 мая на восточном участке КАД Петербурга. 

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наибольшие затруднения наблюдаются рядом с развязкой с проспектом Косыгина, причем как на внутреннем, так и на внешнем кольце КАД. Длина пробки составляет порядка шести километров. Средняя скорость движения не превышает 10 км/ч. Петербургские автолюбители жалуются, что вынуждены стоять в пробке по полчаса. 

Уточняется, что причиной затора стал ремонт дорожного полотна — рабочие устраняют колейность. Кроме того, произошло два ДТП.

Работы на КАД начались накануне сразу на двух участках — в районе развязки с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом и между развязками с Таллинским и Московским шоссе. Работы продлятся до конца мая. 

#петербург
Владимир Багров
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