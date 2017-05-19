Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Опаздывающая Ума Турман подстригла волосы на красной дорожке Канн

Опаздывающая Ума Турман подстригла волосы на красной дорожке Канн

10:57  19 Мая 2017
152

Опаздывающая Ума Турман подстригла волосы на красной дорожке Канн

Канны, 19 мая. Знаменитая актриса Ума Турман подстригла волосы прямо на красной дорожке перед церемонией открытия Каннского фестиваля.

Актриса участвует в фестивале в качестве жюри в номинации «Особый взгляд». Турман так торопилась на мероприятие, что забыла подстричься. Однако звезда не растерялась и решила сделать это буквально на красной дорожке. К счастью, рядом был парикмахер, который сделал смелой актрисе каре, передает «Свободная пресса».

«Роберт руки-ножницы в Каннах», — пошутила Турман и выложила фотографию этого забавного момента на свою страницу в Instagram.

 

Robert Scissorhands in Cannes

A post shared by Uma Thurman (@ithurman) on

Накануне итальянская киноактриса Моника Беллуччи удивила всех присутствующих на открытии 70-го Каннского кинофестиваля.

#турман
Катерина Тимошеснкая
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть