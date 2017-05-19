Опаздывающая Ума Турман подстригла волосы на красной дорожке Канн

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Канны, 19 мая. Знаменитая актриса Ума Турман подстригла волосы прямо на красной дорожке перед церемонией открытия Каннского фестиваля.

Актриса участвует в фестивале в качестве жюри в номинации «Особый взгляд». Турман так торопилась на мероприятие, что забыла подстричься. Однако звезда не растерялась и решила сделать это буквально на красной дорожке. К счастью, рядом был парикмахер, который сделал смелой актрисе каре, передает «Свободная пресса».

«Роберт руки-ножницы в Каннах», — пошутила Турман и выложила фотографию этого забавного момента на свою страницу в Instagram.

Robert Scissorhands in Cannes A post shared by Uma Thurman (@ithurman) on May 17, 2017 at 2:52pm PDT

Накануне итальянская киноактриса Моника Беллуччи удивила всех присутствующих на открытии 70-го Каннского кинофестиваля.