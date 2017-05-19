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Новости Сирии
Сирия сегодня: в Алеппо заработал центр кардиологии, США уточняют количество жертв

Сирия сегодня: в Алеппо заработал центр кардиологии, США уточняют количество жертв

10:49  19 Мая 2017
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Сирия сегодня: в Алеппо заработал центр кардиологии, США уточняют количество жертв

Сирия, 19 мая. Центр кардиологии в Алеппо возобновил массовые операции. Соединенные Штаты подчитывают количество жертв после авиаудара международной антитеррористической коалиции. Сирийская свободная армия (ССА) замораживает свое участие в переговорах в Женеве. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

В Алеппо восстанавливается жизнь

Как сообщил представителям СМИ главный врач некогда самого престижного центра кардиологии аль-Басель Халед Хайдар, в Алеппо удалось возобновить массовые операции на сердце. За прошедшую неделю было выполнено сто успешных хирургических вмешательств. На очереди еще 50 пациентов, которые нуждаются в срочных операциях.

Замена клапана сердца и его полное замещение искусственным, аорто-коронарное шунтирование — эти и десятки других специализированных операций полностью бесплатны для больных. Все финансовые затраты обеспечиваются из муниципальных и республиканских источников.

В то же время в Алеппо постепенно восстанавливается электроснабжение. Однако мощностей на весь город не хватает.

Сирия сегодня: в Алеппо заработал центр кардиологии, США уточняют количество жертв

Несмотря на то, что боестолкновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков так называемой «умеренной» оппозиции давно закончились, свет в Алеппо приходится отключать несколько раз в сутки. Дизель-генераторы, которые установлены по всему городу, должны компенсировать нехватку электричества.

Пентагон считает жертвы

Как передает «Газета.ru»,  американское военное ведомство предполагает, что в результате авиаудара по проправительственным силам на территории Сирийской Арабской Республики (САР) есть жертвы. По словам официального представителя Центрального командования США (CENTCOM) Джоша Джейкса, у США в настоящий момент нет полной оценки потерь. «Мы все еще выясняем это», — добавил он.

Напомним, международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами ударила по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа, который находится в пределах так называемой зоны деэскалации. По мнению американцев, командование коалиции посчитало, что эти силы могли представлять для них угрозу.

Сирия сегодня: в Алеппо заработал центр кардиологии, США уточняют количество жертв

Ранее официальный представитель коалиции сообщил, что они неоднократно требовали от сирийских проправительственных сил отступить. Эти требования остались без какой-либо реакции. Коалиция, прежде чем нанести удар по проправительственным силам, дала предупредительный выстрел и сделала демонстративный пролет боевой авиации, добавил он.

ССА заморозила свое участие в Женеве

Представители Свободной сирийской армии в Женеве приняли решение заморозить свое участие в переговорном процессе по урегулированию сирийского кризиса в составе высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП). Представители ССА подписали соответствующий документ.

Согласно заявлению, представители Сирийской свободной армии приняли такое решение из-за того, что, по их мнению, отсутствует ясность относительно процесса принятия решений внутри делегации. Кроме того, они указали на недостаток переговорной стратегии.

#сирия #алеппо
Илья Муромский
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