Сирия сегодня: в Алеппо заработал центр кардиологии, США уточняют количество жертв

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Сирия, 19 мая. Центр кардиологии в Алеппо возобновил массовые операции. Соединенные Штаты подчитывают количество жертв после авиаудара международной антитеррористической коалиции. Сирийская свободная армия (ССА) замораживает свое участие в переговорах в Женеве. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

В Алеппо восстанавливается жизнь

Как сообщил представителям СМИ главный врач некогда самого престижного центра кардиологии аль-Басель Халед Хайдар, в Алеппо удалось возобновить массовые операции на сердце. За прошедшую неделю было выполнено сто успешных хирургических вмешательств. На очереди еще 50 пациентов, которые нуждаются в срочных операциях.

Замена клапана сердца и его полное замещение искусственным, аорто-коронарное шунтирование — эти и десятки других специализированных операций полностью бесплатны для больных. Все финансовые затраты обеспечиваются из муниципальных и республиканских источников.

В то же время в Алеппо постепенно восстанавливается электроснабжение. Однако мощностей на весь город не хватает.

Несмотря на то, что боестолкновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков так называемой «умеренной» оппозиции давно закончились, свет в Алеппо приходится отключать несколько раз в сутки. Дизель-генераторы, которые установлены по всему городу, должны компенсировать нехватку электричества.

Пентагон считает жертвы

Как передает «Газета.ru», американское военное ведомство предполагает, что в результате авиаудара по проправительственным силам на территории Сирийской Арабской Республики (САР) есть жертвы. По словам официального представителя Центрального командования США (CENTCOM) Джоша Джейкса, у США в настоящий момент нет полной оценки потерь. «Мы все еще выясняем это», — добавил он.

Напомним, международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами ударила по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа, который находится в пределах так называемой зоны деэскалации. По мнению американцев, командование коалиции посчитало, что эти силы могли представлять для них угрозу.

Ранее официальный представитель коалиции сообщил, что они неоднократно требовали от сирийских проправительственных сил отступить. Эти требования остались без какой-либо реакции. Коалиция, прежде чем нанести удар по проправительственным силам, дала предупредительный выстрел и сделала демонстративный пролет боевой авиации, добавил он.

ССА заморозила свое участие в Женеве

Представители Свободной сирийской армии в Женеве приняли решение заморозить свое участие в переговорном процессе по урегулированию сирийского кризиса в составе высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП). Представители ССА подписали соответствующий документ.

Согласно заявлению, представители Сирийской свободной армии приняли такое решение из-за того, что, по их мнению, отсутствует ясность относительно процесса принятия решений внутри делегации. Кроме того, они указали на недостаток переговорной стратегии.