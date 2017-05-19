Полуфинал ЧМ-2017 по хоккею Россия — Канада: когда состоится, где смотреть, кто победит

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В субботу, 20 мая, состоятся полуфиналы чемпионата мира по хоккею — 2017. Зрителей ожидают матчи Россия — Канада и Финляндия — Швеция. Подробнее о том, как будет играть сборная России по хоккею, — в материале Федерального агентства новостей.

Сборная России на ЧМ-2017

Сборная Россия уверенно завершила групповой этап чемпионата мира по хоккею. Из семи матчей подопечные Олега Знарка выиграли шесть (один в овертайме) и проиграли только сборной США. Это позволило занять второе место в группе А и выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Там российскую команду ждала сборная Чехии. На жарком льду в Париже Россия победила соперника со счетом 3:0. Шайбы забросили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл «на ноль» третий матч на турнире.

Сборная Канады на ЧМ-2017

Сборная Канады также уверенно завершила все матчи в группе на чемпионате мира. Из семи игр она выиграла шесть и проиграла лишь в овертайме швейцарцам. Благодаря таким хорошим результатам Канада вышла в плей-офф с первого места в группе B.

В четвертьфинале ЧМ-2017 канадцев ждали хозяева в лице сборной Германии. Встреча получилась упорной. В первом и втором периодах Канада забросила по шайбе, но пропустила в концовке третьего и с трудом удержала скользкое преимущество — 2:1.

Где состоится матч Россия — Канада

Матч Россия — Канада пройдет в Кельне, на «Ланксесс Арене». В четверг Канада играла здесь свой матч против Германии. В то же время сборная России волею календаря все матчи группового этапа провела также в Кельне, на этой же арене, но четвертьфинальную встречу с чехами в четверг играла в Париже.

По мнению различных экспертов, фактор переезда может иметь для сборной России негативное значение. В первые минуты матча с Канадой придется заново привыкать к кельнскому льду. В Париже Олегу Знарку не понравилось: было душно и наблюдались большие проблемы со льдом. «Шайба не катит», — говорят в таких случаях хоккеисты.

Лучшие бомбардиры сборных России и Канады

Российский хоккеист Никита Кучеров на данный момент делит первую строчку в споре лучших снайперов хоккейного чемпионата мира. На его счету шесть шайб. Столько же у американца Джонни Годро, шведа Вильяма Нюландера и французов Антуана Русселя и Стефана Да Косту. Все они уже покинули турнир, так что Кучеров имеет все шансы стать лучшим снайпером ЧМ-2017 уже завтра.

Лучший канадский снайпер — игрок «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. На его счету пять заброшенных шайб и семь передач.

Кроме того, заброшенными шайбами в составе сборной России на турнире отличались Никита Гусев, Артемий Панарин (по четыре раза), Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Владимир Наместников, Сергей Плотников (по три раза), Антон Белов, Иван Телегин, Вадим Шипачев по два раза), Владислав Гавриков, Андрей Миронов, Сергей Мозякин и Дмитрий Орлов (по одному разу).

Где смотреть полуфинал чемпионата мира Россия — Канада

Прямую трансляцию хоккейного матча Россия — Канада покажет телеканал «Матч ТВ». Она начнется в 16 часов 15 минут по московскому времени. Также в прямом эфире встречу можно будет посмотреть на одном из каналов холдинга — «Матч! Игра». Трансляции хоккейных матчей онлайн будут доступны и в Интернете.

В сетке вещания «Матч ТВ» анонс выглядит следующим образом: «16.10. Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Россия — Канада. Прямая трансляция из Германии».

Если сборная России победит Канаду, то выйдет в финал чемпионата мира. Он состоится в воскресенье, 21 мая, в 21:45 по московскому времени. Если Россия проиграет в полуфинале, то сразится в битве за третье место — также 21 мая, но в 17:15 по Москве.