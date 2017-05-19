МИД РФ: Продвигая закон о санкциях за помощь Сирии, США потакают террористам

В закладки

Скопировать

Москва, 19 мая. В своем стремлении навредить Дамаску США готовы пойти на меры, которые определенно будут на руку террористам.

Введение санкций за финансовую поддержку правительства Сирии станет косвенной поддержкой боевиков и отнюдь не поможет мирному процессу в стране. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Нынешнее намерение оформить в виде закона признание того, что США против борьбы с терроризмом, в чем Россия как раз помогает Сирии, поражает. В стремлении навредить Дамаску некоторые политики в Вашингтоне не только готовы разрушить перспективы урегулирования сирийского кризиса, но и прямо действуют на руку террористам», — цитирует дипломата агентство.

Добавим, что законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иностранных граждан и компаний, оказывающих финансовую помощь Дамаску, одобрен нижней палатой Конгресса США.