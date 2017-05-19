В Алеппо снова начал работать центр кардиологии

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Алеппо, 19 мая. В крупнейшем городе Сирии возобновились массовые операции на сердце.

Сирийские кардиохирурги затрудняются ответить на вопрос, что хуже - война или западные санкции? До начала боевых действий в Алеппо в год делали 850 операций на сердце, сейчас удается провести максимум 100. Кардиоцентр сталкивается с дефицитом кадров, из 13 хирургов в больнице осталось всего двое.

Но даже после окончания войны центр не может работать на полную мощность, если выходит из строя хотя бы один медицинский аппарат, то останавливается вся операционная. Детали и запчасти к приборам американского и японского производства достать невозможно. Западные санкции запрещают сирийским хирургам отремонтировать оборудование на гарантийном обслуживании. Медики Алеппо рассчитывают на помощь специалистов из Индии, Китая, Ирана и России.