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Новости Сирии
В Алеппо снова начал работать центр кардиологии

В Алеппо снова начал работать центр кардиологии

10:50  19 Мая 2017
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В Алеппо снова начал работать центр кардиологии

Алеппо, 19 мая. В крупнейшем городе Сирии возобновились массовые операции на сердце.

Сирийские кардиохирурги затрудняются ответить на вопрос, что хуже - война или западные санкции? До начала боевых действий в Алеппо в год делали 850 операций на сердце, сейчас удается провести максимум 100. Кардиоцентр сталкивается с дефицитом кадров, из 13 хирургов в больнице осталось всего двое.

В Алеппо снова начал работать центр кардиологии

Но даже после окончания войны центр не может работать на полную мощность, если выходит из строя хотя бы один медицинский аппарат, то останавливается вся операционная. Детали и запчасти к приборам американского и японского производства достать невозможно. Западные санкции запрещают сирийским хирургам отремонтировать оборудование на гарантийном обслуживании. Медики Алеппо рассчитывают на помощь специалистов из Индии, Китая, Ирана и России.

Алексей Громов
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