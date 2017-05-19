Донбасс: шахта «Бутовская» в ДНР подверглась артобстрелу со стороны ВСУ

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Донецк, 19 мая. Киевские силовики сегодня утром обстреляли территорию макеевской шахты «Бутовская» госпредприятия «Макеевуголь». Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР.

«Украинские силовики сегодня с 5:00 начали массированный артиллерийский обстрел шахты «Бутовская» государственного предприятия «Макеевуголь». Бьют прицельно, есть разрушения», — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, снаряды ВСУ угодили в крышу административно-бытового комбината шахты. Также специалисты зафиксировали повреждения остекления в здании вентиляционного ствола. Во время артобстрела на территории шахты работали три сотрудника «Макеевугля», они успели спрятаться в убежище.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге ДНР, в результате чего одна из жительниц населенного пункта получила осколочное ранение руки.