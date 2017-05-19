Папа Римский вызвал на ковер посла Украины из-за «церковных законов»

В закладки

Скопировать

Киев, 19 мая. Украинский посол при Ватикане был вызван к папе Римскому по причине резонансных законопроектов, направленных в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По словам клирика УПЦ МП, протоиерея Николая Данилевича, Ватикан обеспокоен возможностью принятия законов против УПЦ МП.

«Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему», — написал клирик на своей странице в Facebook.

Как сообщала газета «Известия», в пятницу украинские депутаты будут голосовать за принятие так называемого религиозного закона, ограничивающего деятельность УПЦ МП. По словам представителя оппозиции в Верховной раде, Киев продолжают использовать выдуманную «российскую угрозу» для отвлечения внимания от усиливающегося внутриполитического кризиса. Оппозиция считает, подобные инициативы властей Украины только усиливают раскол среди украинского населения, потому как церковь является одной из исторических основ, формирующих общество.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми действия, направленные против интересов Русской православной церкви на Украине.