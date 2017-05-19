Флагман украинских ВМС вместо ремонта доломали на заводе Порошенко

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Киев, 19 мая. На только что отремонтированном украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» сломался дизельный двигатель. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

Ремонтом судна — флагмана украинских ВМС — в рамках гособоронзаказа занимался киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Предприятие нарушило условия контракта и не исправило недостатки двигателя в установленные сроки.

Это побудило военную прокуратуру подать иск в суд с требованием взыскать в пользу государства штраф в размере 668 тысяч гривен (немногим менее 1,5 млн рублей).

Уточняется также, что на проведение ремонтных работ на «Гетмане Сагайдачном» завод Порошенко получил 91 млн гривен.