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Украина
Флагман украинских ВМС вместо ремонта доломали на заводе Порошенко

Флагман украинских ВМС вместо ремонта доломали на заводе Порошенко

10:50  19 Мая 2017
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Флагман украинских ВМС вместо ремонта доломали на заводе Порошенко

Киев, 19 мая. На только что отремонтированном украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» сломался дизельный двигатель. Об этом сообщает Генпрокуратура страны. 

Ремонтом судна — флагмана украинских ВМС — в рамках гособоронзаказа занимался киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Предприятие нарушило условия контракта и не исправило недостатки двигателя в установленные сроки. 

Это побудило военную прокуратуру подать иск в суд с требованием взыскать в пользу государства штраф в размере 668 тысяч гривен (немногим менее 1,5 млн рублей). 

Уточняется также, что на проведение ремонтных работ на «Гетмане Сагайдачном» завод Порошенко получил 91 млн гривен. 

Владимир Багров
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