Срочно продам iPhone: возвращение Nokia 3310 вызвало бурю эмоций в Сети

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Москва, 19 мая. Со старта продаж в России обновленной версии легендарных мобильных телефонов Nokia 3310 прошло только два дня, а все аппараты уже раскуплены. Пользователи Сети не упустили шанса пошутить на эту тему.

В Сети возвращение Nokia 3310 в продажу вызвало бурную реакцию. Напомним, обновленную версию телефона можно приобрести за четыре тысячи рублей. Однако в настоящее время существует определенная трудность: все гаджеты были раскуплены в первые два дня. Впрочем, магазины обещают устранить эту проблему в ближайшее время, закупив новую партию.

Шутка или нет, но кажется «бабушка» Nokia 3310 готова поконкурировать с современными фаворитами рынка — iPhone и Samsung Galaxy.

«Продам iPhone и куплю новую Nokia 3310», — появились сообщения в Сети.

«Есть только одна проблема. Старая 3310 еще работает», — шутят другие пользователи.

Те счастливчики, которые успели приобрести новинку при поступлении первой партии, спешат поделиться впечатлениями.

«Купил зверя! Nokia 3310 лучше всяких смартфонов, — пишет Алексей из «ВКонтакте». — P.S. Он настолько крут, что может фотографировать сам себя!»

Ранее сообщалось, что знаменитый телефон, именуемый в народе «кирпичем», исчез с прилавков практически сразу же.