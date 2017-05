Срочно продам iPhone: возвращение Nokia 3310 вызвало бурю эмоций в Сети

Маман приобрела себе мечту сегодня. #Nokia3310 образца 17 года. Бегает как с писаной торбой по квартире, радуется как ребенок -) #нокиа #нокиа3310 #nokia #Russia #vrn #voronezh

A post shared by Anna Kotika (@anna_kotika) on May 18, 2017 at 12:36pm PDT