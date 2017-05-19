Главарь «кадарской» банды и трое боевиков уничтожены в Дагестане

В закладки

Скопировать

Махачкала, 19 мая. Четверо боевиков, среди которых главарь «кадарской» банды, уничтожены в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Об этом журналистам сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Минувшей ночью группу преступников обнаружили в одном из частных домов в селении Карамахи Буйнакского района. Боевикам предложили добровольно сдаться властям. Однако те открыли огонь по участникам КТО. Спецназ ФСБ вступил с бандитами в бой.

«Как установлено, указанные бандиты представляли собой остатки так называемой кадарской бандгруппы, организационное ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В процессе их предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом», — говорится в сообщении НАК.

«Кадарская» банда терроризировала республику, совершая убийства и вымогая у предпринимателей огромные деньги. На ее счету жизнь главы сельской администрации и многих мирных жителей.