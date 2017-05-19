Алеппо: ИГИЛ надеется остановить наступление САА в районе Маскана

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Алеппо, 19 мая. «Исламское государство»* провело серию быстрых атак на трассу, соединяющую Алеппо и Хаму.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) рассчитывают ослабить напор правительственных войск серией стремительных рейдов. Джихадистам удается время от времени захватывать участки дороги, но долго удерживать их под контролем они не в состоянии.

Сирийские военные не могут обеспечить безопасность трассы на всей ее протяженности, чем пользуются игиловцы. Ранее сообщалось, что бригада «Силы Тигра» освободила от боевиков 12 населенных пунктов и вплотную подошла к одному из оплотов «Халифата» в Алеппо - городу Маскана.

* Организация запрещена на территории РФ.