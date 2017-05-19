Трамп пообещал колумбийскому президенту бороться с какао

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Президент США Дональд Трамп перепутал какао с кокой, когда обещал бороться с производством наркотиков в Колумбии.

Накануне Трамп выступил на пресс-конференции, в ходе которой пообещал президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу бороться с производством какао в его стране. Американский лидер читал текст по бумажке и вместо «кока» произнес созвучное «какао».

По словам президента США, возделывание какао и производство кокаина в Колумбии за год достигло рекордных высот, и Вашингтон намерен исправить сложившуюся ситуацию.

Добавим, ранее Трамп пообещал гражданам страны покончить с «американской резней», под которой он понимает преступность, бандитизм и распространение наркотиков.