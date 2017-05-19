Центробанк не ожидает ускорения годовой инфляции в России в ближайшее время

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Москва, 19 мая. Центральный Банк России не ожидает ускорения годовой инфляции в стране. Об этом сообщается в комментарии ЦБ относительно динамики потребительских цен.

Как сообщал Росстат, инфляция в России в последний месяц ускорилась — с 0,1% в марте до 0,3% в апреле. Тем не менее, Центробанк не видит в этом препятствий для достижения целевого показателя в 4%.

Центробанк в ближайшие месяцы прогнозирует возвращение цен на плодоовощную продукцию к уровню прошлого года. Вследствие этого может наблюдаться несущественное повышение годовой продовольственной инфляции. Однако оно будет компенсировано дальнейшим замедлением роста цен на товары непродовольственной группы и услуги, заверяет регулятор.

«Ускорения годовой инфляции не ожидается», — резюмировали в Центробанке.

Сохранить инфляцию на уровне, близком к целевому, позволят умеренно жесткие денежно-кредитные условия.