Ученые объяснили, чем опасен для здоровья медленный Интернет

В закладки

Скопировать

Стокгольм, 19 мая. Влияние притормаживающего видео на пользователей выяснили ученые из Швеции. Так, оценка изменений поведения потенциальных покупателей стала косвенной целью проекта «Стресс при задержках видеопотока» специалистов компании Ericsson.

Специалисты провели эксперимент, во время которого у добровольцев снималась кардиограмма и энцефалограмма, пока они просматривали видеоролики на своих смартфонах. Выяснилось, что задержки видеопотока провоцировали увеличение частоты сердечных сокращений на 38%.При этом уровень стресса поднимался в два раза при повторной задержке, связанной с буферизацией.

Как показало исследование, в таких ситуациях человек находится под сильнейшим эмоциональным напряжением, которое оказывает негативное влияние на сердце и нервную систему. Ученые отметили, что влияние тормозящего видео можно сопоставить с фильмом ужасов или утомительной пробежкой. По результатам исследования был сделан вывод, что низкая скорость Интернета заставляет испытывать человека стресс и может стать причиной серьезных нарушений психики, сообщает «ПолитЭксперт».