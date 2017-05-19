Полиция ищет в Петербурге готовящего преступление неонациста с Украины

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Санкт-Петербург, 19 мая. Полиция Петербурга проверяет информацию о появлении в городе неонациста с Украины, который якобы готовит преступление в Курортном районе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Подозрительного мужчину встретили около метро «Черная речка». На нем были синие штаны, спортивная куртка с символикой нацистов, а также татуировка с националистическим знаком на шее. Очевидцы рассказали, что, по словам этого молодого человека, он приехал с Украины и едет в поселок Солнечное, где у него запланировано крупное мероприятие.

С собой у него была сумка весом около 17 килограмм. Как позже выяснилось, никаких мероприятий 19 мая в Солнечном нет.

Ранее сидящий на скамейке труп нашли на детской площадке в Петербурге.