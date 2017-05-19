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Происшествия
Разложившийся труп мужчины нашли в Новой Москве

Разложившийся труп мужчины нашли в Новой Москве

10:16  19 Мая 2017
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Разложившийся труп мужчины нашли в Новой Москве

Москва, 19 мая. Тело мужчины, скончавшегося около полугода назад, нашли возле пруда в лесу в Новой Москве. Личность погибшего устанавливается.

В столичную полицию поступило сообщение об обнаружении трупа возле дома 1 по 2-му Музыкальному проезду в поселке Мосрентген. Прибывшие на место сотрудники обнаружили около пруда труп неизвестного мужчины, на вид 30-40 лет. Было установлено, что смерть наступила около пяти месяцев назад. 

В настоящее время по данному факту идет проверка, правоохранители пытаются установить личность мужчины, сообщает РИАМО

#москва
Владимир Багров
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