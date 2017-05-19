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Экономика
Минэкономразвития РФ подготовило первую версию плана роста экономики

Минэкономразвития РФ подготовило первую версию плана роста экономики

10:13  19 Мая 2017
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Минэкономразвития РФ подготовило первую версию плана роста экономики

Москва, 19 мая. Специалисты министерства экономического развития РФ закончили работу над подготовкой первой версии плана роста российской экономики, рассчитанный до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МЭР Олега Фомичева.

В беседе с корреспондентом он не уточнил, ознакомлен ли с этой версией документа президент Владимир Путин, который, напомним, и поручил его разработать. Такое поручение глава государства дал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Минэкономразвития РФ подготовило первую версию плана роста экономики

В конце текущего месяца на стол президента должен лечь готовый план роста российской экономики.

#путин #фомичев
Алексей Громов
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