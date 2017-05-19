Поджог отдела СКР в Новой Москве обернулся уголовным делом

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Москва, 19 мая. По факту поджога одного из следственных отделов в Москве возбуждено уголовное дело. Злоумышленники пока не найдены, но после задержания их привлекут к ответственности по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».

Инцидент произошел сегодня ночью. Неизвестные подожгли следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округу на территории поселка Газопровод. Огонь уничтожил кабинеты второго этажа, в которых находились уголовные дела.

«Руководство Главного управления полагает, что мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел и избежать уголовной ответственности. На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов», — сообщили в ведомстве.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, ведутся поиски поджигателей.