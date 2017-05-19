Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о недоверии правительству

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Киев, 19 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной рады рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

«Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию», — констатировал украинский премьер, обращаясь к представителям Рады.

Он отметил, что не боится выступить перед депутатами с отчетом о продленной работе и напомнил, что встречался с представителями Рады по соответствующему поводу 14 апреля.

«Я никого не крышую, — констатировал Гройсман. — Я никого не лоббирую назначать, не заставляю писать заявления».

Ранее украинская прокуратура заявила, что собрала доказательства для обвинения Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в депортации крымских татар в 1944 году.