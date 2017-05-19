Стала известна дата первого авиарейса между Японией и Южными Курилами
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Токио, 19 мая. Японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили о дате первого рейса по маршруту Япония-Южные Курилы. Планируется, что первый самолет отправится по этому маршруту 18 июня.
Тема авиасообщения между Страной восходящего солнца и российскими островами поднималась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Японцы, ранее проживавшие на Южных Курилах, выразили желание посетить могилы предков. Российская сторона пообещала помощь в этом вопросе.
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