Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Стала известна дата первого авиарейса между Японией и Южными Курилами

Стала известна дата первого авиарейса между Японией и Южными Курилами

9:55  19 Мая 2017
70

Стала известна дата первого авиарейса между Японией и Южными Курилами

Токио, 19 мая. Японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили о дате первого рейса по маршруту Япония-Южные Курилы. Планируется, что первый самолет отправится по этому маршруту 18 июня.

Тема авиасообщения между Страной восходящего солнца и российскими островами поднималась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Стала известна дата первого авиарейса между Японией и Южными Курилами

Японцы, ранее проживавшие на Южных Курилах, выразили желание посетить могилы предков. Российская сторона пообещала помощь в этом вопросе. 

#путин #абэ
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть