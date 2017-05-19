«Смерть» с косой напугала водителей на трассе в Карелии

В закладки

Скопировать

Петрозаводск, 19 мая. Пользователи соцсетей поделились фотографиями человека в костюме смерти, который поджидал автомобилистов на одной из трасс. Человек с косой держал в руках дорожный знак «Максимальная скорость» со значением «120» и подписью «Я жду».

«Смерть» стояла на обочине дороги у поворота к поселку Харлу Питкярантского района. Многие водители предположили, что столкнулись с необычной акцией, целью которой является сокращение смертельных ДТП в республике, передает Inforeactor. Отметим, что подобную акцию уже неоднократно проводили сотрудники ГИБДД в различных регионах страны.