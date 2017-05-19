Сенсация от уфологов: доказано, что на Луне находятся тысячи пришельцев

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Лондон, 19 мая. Ученый и уфолог Джордж Грэхэм разместил на YouTube канале Streetcap1 видео, на котором, как он считает, четко различимы несколько баз инопланетян, расположенных на Луне.

По словам ученого, отверстия на поверхности Луны, ни что иное как базы инопланетной цивилизации. Грэхэм также основывается на фотографиях, сделанных на орбитальной станции NASA «lunar Reconnaissance Orbiter».

Отметим, что ряд фантастов, уфологов и ученых считают, что первый возможный контакт человечества с инопланетной разумной формой жизни, вероятно, пройдет положительно. Некоторые уверены, что пришельцы откроют доступ к совершенным ресурсам и обучат людей новым технологиям, другие же считают, что все пройдет не так гладко.

По словам физика-теоретика и научного деятеля Стивена Хокинга, это не принесет ничего хорошего для человечества. Как считает ученый, даже если первый контакт будет положительным, спрогнозировать дальнейшее развитие событий, а также то, как воспримут информацию о Земле жители других планет, невозможно. Хокинг также отметил, что контакт с пришельцами вероятно произойдет по схеме «Угнетатель — угнетенный», причем в качестве второго выступит человечество, сообщает портал «НьюИнформ».

Напомним, ранее ученые из США разрушили пять главных мифов об инопланетянах. По словам специалистов, многие мнения насчет внешнего вида и повадок инопланетных организмов являются ложными.