Володин выступил за право на судебную защиту для участников программы реновации

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Москва, 19 мая. В Госдуму накануне вечером внесли поправки к законопроекту о сносе пятиэтажных домов в столице. Этот документ появился после совещания, которое провел спикер Госдумы Вячеслав Володин с представителями всех фракций.

Как сообщил Володин, при подготовке ко второму чтению в первую очередь учитывались соблюдение прав граждан и защита их интересов. По его словам, поправки к законопроекту предусматривают, в частности, возможность для участников программы реновации оспорить в судебном порядке решение о расселении дома и размере денежной компенсации. Ранее у жителей определенных под снос пятиэтажек не было права на судебную защиту. Председатель Госдумы уточнил, что этот вопрос является прерогативой федерального законодателя.

Согласно поправкам, москвичи могут обжаловать любые решения по программе реновации. Кроме того, пока идет судебное разбирательство, снос дома будет по запретом.

Близкий к руководству ГД собеседник газеты «Ведомости» сообщил, что законопроект находится под контролем президента России Владимира Путина. Именно российский лидер потребовал от депутатов и кабмина гарантировать права граждан при реализации этой программы. Поэтому Госдума, которая услышала мнения москвичей и выступила за внесение поправок, заинтересована в том, чтобы выполнить поручение главы страны и усилить защиту прав российских граждан.

Ранее ВЦИОМ провел опрос на тему поддержки программы реновации хрущевок среди москвичей. Большинство респондентов (67%) поддержали эту программу, а 61% опрошенных назвал решение о сносе актуальным.