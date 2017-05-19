ДНР: ВСУ обстреляли Коминтерново, ранена женщина

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Донецк, 19 мая. Осколочное ранение руки получила жительница села Коминтерново на юге Донецкой народной республики в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Огонь по селу ВСУ открыли накануне вечером. Женщина доставлена в больницу.

Добавим, что минские соглашения, о которых так много говорят, пока не выполняются. Договоренности о прекращении огня в районе линии соприкосновения в Донбассе регулярно нарушаются. Стороны не перестают обвинять друг друга в несоблюдении режима тишины.