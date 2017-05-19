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Происшествия
Полиция Вологды поймала мужчину, насмерть забившего петербуржца бетонным блоком

Полиция Вологды поймала мужчину, насмерть забившего петербуржца бетонным блоком

9:29  19 Мая 2017
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Полиция Вологды поймала мужчину, насмерть забившего петербуржца бетонным блоком

Санкт-Петербург, 19 мая. В Вологде задержан мужчина, насмерть забивший знакомого бетонным блоком в Петербурге.

В сводке за 15 апреля сообщалось об обнаружении в строящемся доме №1 по улице Крыленко трупа жителя Вологодской области 1964 года рождения с гематомой головы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Вологда в совершении указанного преступления изобличен мужчина 1980 года рождения. Ранее подозреваемый уже задерживался за совершение аналогичных преступлений. Выяснилось, что в ночь с 1 на 2 апреля в указанном доме во время внезапно возникшей ссоры руками и бетонным блоком он избил своего оппонента и скрылся с места происшествия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

#петербург #вологда
Тимур Румянцев
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