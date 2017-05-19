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Новости Сирии
Алеппо: центр кардиологии возобновил массовые операции после освобождения города

Алеппо: центр кардиологии возобновил массовые операции после освобождения города

9:39  19 Мая 2017
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Алеппо: центр кардиологии возобновил массовые операции после освобождения города

Алеппо, 19 мая. Сирийский кардиоцентр аль-Басель в Алеппо возобновил массовые операции. За последнюю неделю врачи медучреждения провели порядка 100 успешных операций, сообщил главврач центра Халед Хайдар.

«За минувшую неделю хирурги кардиоцентра аль-Басель провели 90 сложнейших кардиоопераций, — констатировал Хайдар, — на очереди еще 50 пациентов, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве».

Он добавил, что во время военных действий в городе центр не единожды попадал под массированные обстрелы, однако врачи продолжали бороться за жизни своих пациентов.

Алеппо: центр кардиологии возобновил массовые операции после освобождения города

Ранее сообщалось, что в результате атаки террористов на мирные кварталы в сирийском городе Даръа погибли пять детей.

Катерина Тимошенская
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