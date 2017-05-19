Полиция задержала девушку, изнасиловавшую 15-летнюю в петербургской квартире

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Санкт-Петербург, 19 мая. Полиция Петербурга задержала девушку, изнасиловавшую 15-летнюю.

Как стало известно ФАН, накануне было возбуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 3 п. «а» УК РФ в отношении подозреваемой 1999 года рождения и неустановленного лица, которые в феврале 2016 в квартире дома по Витебскому проспекту изнасиловали находившуюся в гостях девушку-подростка 2001 года рождения.

18 мая в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее время приняты меры к розыску соучастника преступления.

Напомним, ранее в СКР Челябинской области агентству Ura.ru сообщили, что следствие проверит органы опеки и профилактики правонарушения в Златоусте после жуткого инцидента с изнасилованием второклассницы несовершеннолетними.