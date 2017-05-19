Фотографа-педофила задержали в Астрахани за развращение подростка

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Астрахань, 19 мая. В Астрахани задержали фотографа, подозреваемого в развращении петербургского подростка. Как стало известно ФАН, преступление было совершено 12 лет назад.

16 мая в следственные органы с заявлением обратился житель Северной столицы 1991 года рождения, являющийся бывшим воспитанником центра для детей-сирот. Потерпевший рассказал, что в 2005 году неизвестный мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

По подозрению в совершении преступления в Астрахани был задержан работник фотостудии 1963 года рождения. 17 мая его доставили в Санкт-Петербург. По предварительной версии, в 2005 году злоумышленник в одной из петербургских квартир надругался над мальчиком, еще не достигшим совершеннолетия. Предполагаемого педофила арестовали.