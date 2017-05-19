«Русские хакеры» и «ответ на санкции»: в соцсетях ждут полуфинал ЧМ по хоккею

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Полуфинал чемпионата мира по хоккею пройдет в немецком Кельне в субботу 20 мая. Об этом сообщила федерации хоккея России на своей официальной странице в Twitter.

Да! А мы в полуфинале сыграем со сборной Канады! Ничего не планируйте на 20 мая! https://t.co/Nm4HurgWjL — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2017

Соперниками нашей сборной станут канадцы. Матч Россия — Канада начнется в 16.15 по московскому времени.

Между собой хоккейные команды России и Канады провели шестнадцать игр в рамках мировых чемпионатов. Во время последнего сражения на льду в Праге в 2015 году канадцы победили со счетом 6:1. Теперь у подопечных Олега Знарка появился шанс отыграться.

В четвертьфинальном матче канадцы обыграли команду Германии со счетом 2:1. На восемнадцатой минуте шайбу забросил Марк Шайфеле, на тридцать девятой — Джефф Скиннер. У немцев отличился Янник Зайденберг, которому удалось пробить ворота противника на пятьдесят четвертой минуте.

А россияне накануне разгромили сборную Чехии со счетом 3:0. Уже на девятой минуте первую шайбу забил Дмитрий Орлов, на четырнадцатой минуте успешно атаковал Никита Кучеров. Авторство третьей шайбы, на пятьдесят четвертой минуте, принадлежит Артемию Панарину.

Во втором полуфинале встретятся сборные Финляндии и Швеции.

В соцсетях шутят

Чемпионат мира по хоккею всегда довольно зрелищное мероприятие, а уж когда за медали сражается национальная сборная – зрительский интерес у российских болельщиков возрастает в разы.

В соцсетях пользователи уже не скрывают радость по поводу выхода подопечных Олега Знарка в полуфинал.

В Интернете появились шутки о том, что матч с Чехией прошел на удивление легко благодаря «русским хакерам».

Также болельщики считают, что победа национальной сборной может стать отличным ответом на санкции Запада.

Правда, многие пользователи отмечают предвзятое судейство. Напомним, что в матче с Чехией россияне пять раз оставались в меньшинстве. А главный тренер сборной России Олег Знарок после игры назвал судейство предвзятым.

«Судья снова предвзято судит матч с Россией. Удаление Проворова — просто смешное», — придерживаются в соцсетях той же точки зрения.

#IIHFWorlds Referring once again is super biased against Russia. That call against Provorov was a joke. — Stand with Russia (@StandwithRU) May 18, 2017

В связи с этим комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко обратил внимание на то, что команде Олега Знарка необходимо свести к минимуму количество нарушений правил .

Все путем, порадуемся победе в матче #RUSvsCZE на #IIHFWorlds. Но с #CAN столько удаляться, это поставить под сомнение потенциальный успех — Александр Неценко (@netsenko) May 18, 2017



Владимиру Путину расскажут об игре





Пользователи социальных сетей также отметили, что президент России Владимир Путин, который, как известно, является любителем хоккея, наверняка должен был остаться доволен игрой вратаря сборной России Андрея Василевского. На этих соревнованиях он провел три матча, не пропустив ни одной шайбы. После игры с Чехией 22-летний вратарь был признан лучшим в составе своей команды, отразив все 27 бросков.

Все поздравляют Василевского. И мы поздравим С ТРЕТЬИМ СУХАРЁМ НА ТУРНИРЕ! УРА! pic.twitter.com/RFmYI6kPSP — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2017

Пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков, правда, отметил, что глава государства из-за своего интенсивного графика не сможет следить за игрой. Но добавил, что Путин обязательно будет в курсе происходящего на ледовой арене.

«Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время. Но, естественно, будем рассказывать ему, какой счет, что происходит», — пояснил он.

Курсовая мешает хоккею

Не только глава государства, но и многие российские студенты не смогут следить за игрой национальной сборной. Многие уже жалуются в Twitter о том, что им помешает смотреть матч сдача курсовых работ.

Курсач просто не дает посмотреть в последнее время хоккей,но я мысленно с нашими, молодчики!???? #IIHFWorlds #курсачсдавайся — Alina (@alina_ryzhova) May 18, 2017



Тем не менее время и место чемпионата определено. И нашей сборной нужно побольше собранности и удачи. Именно ее пожелали нашей команде болельщики из Чехии.

good luck Russia, you have to win this WCH ❤ #IIHFWorlds — Eliška ???????? (@czechsportfreak) May 18, 2017

«Конечно болеем за наших ребят. Но реальность показывает, что первый период будет за Канадцами. Наши раскатываются очень медленно и скованно. Плюс все эти нарушения. Первый период за Канадцами 2–0. А после этого пойдет резня и думаю будет ОТ. И там наши ребята должны все решить для себя, играть нам или нет в финале», — делятся предположениями о грядущем матче фанаты игры из России.